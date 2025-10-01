El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena, presentaron el Polo Productivo de Inclusión Social, en articulación con cooperativas de trabajo de Lanús, en el marco del programa “Buenos Aires por la Reducción de la Reincidencia”.

Además, se llevó adelante la firma de convenios para la entrega de maquinarias, herramientas, mobiliario y elementos de seguridad que permitirán fortalecer la labor de este espacio en el que el Municipio realiza actividades de gestión de residuos sólidos urbanos, construcción y formación laboral.

Para su funcionamiento, Lanús Gobierno desplegó tareas de infraestructura, acondicionamiento de la instalación eléctrica, arreglo del perímetro y erradicación de basurales. Por último, se sigue avanzando en la incorporación de un taller de formación que brinde capacitaciones gratuitas en diferentes oficios y contribuya al mantenimiento del lugar.