La firma de este convenio, que se realiza por primera vez en la historia del distrito, fue concretada por el intendente Juan José Mussi; el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, Gabriel Carril Campusano; y el secretario general de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Berazategui, Francisco Godoy.

Al respecto, Mussi señaló: "No quería dejar de estar presente en este acto tan importante. Como todos ustedes saben, a pesar de la triste situación en la que nos encontramos a nivel nacional, desde la Municipalidad de Berazategui siempre estamos tratando de mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras municipales. Por eso, como siempre, vamos a seguir privilegiando el pago de los sueldos y ajustándolos de acuerdo a los niveles de inflación".

Además, el Intendente destacó la participación de los dos gremios más representativos de los empleados municipales de Berazategui, en cuanto al número de afiliados. "Me parece brillante la decisión adoptada por los dos sindicatos y estar presentes en este acto, a pesar de las diferencias que podamos llegar a tener. Creo que el momento que estamos atravesando amerita que estemos todos unidos, trabajando por el bienestar de los y las berazateguenses. Créanme que estos gestos, a esta altura de mi vida, son lo mejor que me puede pasar", resaltó.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de ser prorrogado, establece una serie de derechos y obligaciones, muchos de estos consagrados por la Ley provincial 14656, y cuyo objetivo es seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores.

En este marco, Gabriel Carril Campusano expresó: "Para nosotros es un día histórico, ya que se trata del primer convenio colectivo de trabajo que tiene el Municipio de Berazategui. Quiero agradecer especialmente al Dr. Mussi y a todo su Gabinete, por haber dado este puntapié inicial para hacer realidad una de las más importantes conquistas para los y las trabajadoras municipales. Y para mí, como peronista, participar de este acto representa un enorme orgullo porque esto es Justicia Social".

Por su parte, Francisco Godoy manifestó: "Quiero agradecerle al intendente Juan José Mussi, con quien llevamos adelante un trabajo constante. Este convenio colectivo de trabajo que hemos alcanzado los sindicatos con la Municipalidad de Berazategui es algo muy importante, que nos brinda más y mejores herramientas para seguir trabajando por el bienestar de todos los compañeros y compañeras municipales".