Grupo L fue reconocido con el Premio AACAM 2025 en la categoría Alianzas Estratégicas, Desarrollo de Proveedores y Sinergias en la Cadena de Suministro por su programa Compre PyME, una iniciativa que fomenta el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo la cadena de valor y generando un impacto positivo en las comunidades donde opera.

La Asociación Argentina de Compra y Administración de Materiales (AACAM) lleva adelante el programa de Premios y Reconocimiento a la Innovación en Compras, una iniciativa que busca visibilizar y galardonar las ideas más destacadas en el ámbito de las compras.

En esta edición, *Grupo L resultó premiado en la categoría Alianzas Estratégicas, Desarrollo de Proveedores y Sinergias por la relevancia e impacto del programa Compre PyME* , que impulsa la inclusión de proveedores locales, ofreciendo acompañamiento y capacitación para que puedan cumplir con los estándares de calidad y seguridad de la industria.

“Este logro es el resultado del trabajo colaborativo, consciente y coordinado de todas las áreas de la empresa que están involucradas en el desarrollo de proveedores locales, así como en la ejecución de los programas de inclusión y sustentabilidad del grupo en todas las regiones a las que llega con su negocio”, asegura Marcelo Delbarba, director de Relaciones Institucionales de Grupo L.

El programa Compre PyME de Grupo L apoya a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de la economía social en su cadena de valor, con el objetivo de fomentar el desarrollo local, ofreciendo a estos proveedores oportunidades competitivas para participar en sus procesos de compra, junto con capacitaciones y acompañamiento para mejorar sus estándares de calidad y gestión.

Además, Compre PyME ofrece financiamiento para mejoras productivas e infraestructura, y asistencia técnica para fortalecer la capacidad de respuesta de los proveedores. Con este programa, sumado a sus más de 40 iniciativas de inclusión y sustentabilidad a nivel nacional, Grupo L genera un impacto positivo en las comunidades en las que opera, promueve el empleo y consolida un modelo de negocio de triple impacto en toda su cadena de abastecimiento.

“El objetivo es abrir puertas a nuevas oportunidades de negocios, formación y desarrollo, que permitan movilizar la economía local, regional y nacional. Compre PyME es un programa que genera grandes oportunidades”, agrega Delbarba.

La ceremonia de entrega de los Premios AACAM 2025 se llevó a cabo en el marco del Día del Comprador, que la Asociación celebra anualmente.

Con este reconocimiento, *Grupo L reafirma su compromiso con la construcción de alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo económico regional y fortalezcan el ecosistema productivo.