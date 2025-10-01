Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda, manifestó que: “En pleno gobierno de Milei el tránsito en Argentina es un caos:

* Autos sin patente

* Patentes tapadas con cinta o

* Patentes deterioradas a propósito

Agregó el Defensor del Pueblo de Avellaneda que “según palabras del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, “la seguridad vial solo se logrará cuando "los vehículos se manejen solos”. Ahora bien, se nota en las calles la falta de control por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el organismo máximo de control, brilla por su ausencia. Esto me lleva a reflexionar… ¿ No será ésta una maniobra del gobierno del Presidente Milei para desguazar y evadir las responsabilidades del organismo gubernamental, poniendo el ojo en los conductores en lugar de hacerse cargo de sus responsabilidades?”

García agregó que: “El gobierno del presidente Milei no pueden permitir que existan ciudadanos que cumplan y otros que se rían de la ley. Debe ejercer su función de control del estado de las patentes vehiculares mediante operativos masivos. Si ocurre un accidente, no sabemos quién es el responsable”.

Finalmente, El Defensor del Pueblo de Avellaneda dijo: “Exigimos operativos masivos inmediatos como los que se realizan permanentemente en Avellaneda, algunos otros municipios y sanciones ejemplares”.

“La seguridad vial no admite más joda”.

Daniel García aporta fotos de algunos de los vehículos con sus patentes deterioradas o faltantes