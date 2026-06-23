El intendente de Berazategui, Carlos Balor, entregó un petitorio al bloque de concejales de La Libertad Avanza del Honorable Concejo Deliberante local, solicitándoles que realicen gestiones ante el Gobierno Nacional para reestablecer prestaciones y programas que brindaba en el distrito y que, según detalló en el documento, fueron reducidos o interrumpidos desde 2024.

Con esta presentación, el Municipio manifestó su preocupación por el impacto que genera el desfinanciamiento en los sectores más vulnerables de la comunidad, especialmente en materia de salud, asistencia social y acompañamiento a personas mayores, discapacitados e instituciones de bien público.

En el petitorio, Balor señaló que hasta 2023 numerosas políticas públicas se sostuvieron a través de convenios celebrados entre el Municipio y organismos nacionales como PAMI, el entonces Ministerio de Desarrollo Social -actual Ministerio de Capital Humano- y el área de Turismo y Deportes. Y advirtió que, debido a la reducción presupuestaria de Nación a partir de 2024, el Gobierno municipal tuvo que redoblar esfuerzos para mantener prestaciones esenciales destinadas a los vecinos y vecinas de Berazategui.

Entre las situaciones planteadas, destacó las dificultades para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías a través de PAMI; la disminución de más del 60% en autorizaciones de prestaciones médicas; la reducción del 85% en la entrega de medicamentos del Programa Remediar; la interrupción de la provisión de preservativos, anticonceptivos orales y otros insumos sanitarios; la disminución en la entrega de penicilina y la distribución irregular de vacunas correspondientes al Calendario Nacional y campañas estacionales.

Además, el jefe comunal remarcó que muchas de estas necesidades están siendo cubiertas con recursos municipales para evitar que los vecinos queden desprotegidos frente al retiro de la asistencia nacional.

A través de este petitorio, el Intendente solicitó a los concejales de La Libertad Avanza, como representantes de los vecinos de Berazategui, que intercedan ante las autoridades nacionales para impulsar soluciones concretas y garantizar la recuperación de las prestaciones y programas que benefician a miles de familias del distrito.

“La defensa de los derechos y el bienestar de nuestros vecinos requiere del compromiso de todos los niveles del Estado”, expresó Balor al fundamentar la presentación.