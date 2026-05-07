Este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo, el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18) será sede de la 6ta edición de B-Play: la gran fiesta de la cultura pop de Berazategui. Organizada por la Municipalidad e impulsada por el intendente Carlos Balor, se realizará de 14.00 a 21.00 con entrada libre y gratuita.

“La B-Play es un clásico de la Zona Sur; es la convención de cultura pop más grande de toda la región”, indicó Marcelo Silva, director de Eventos de la Secretaría de Cultura y Educación municipal. Y destacó: “Vamos a tener grandes visitas, como la de Luis Carreño -actor de doblaje y voz oficial de Bob Esponja-; Ale Szykula, con Alejo y Valentina; Gaby Roife, con el mítico A jugar con Hugo; y los luchadores La Masa y Vicente Viloni, en un panel imperdible".

Asimismo, Silva informó que "este evento es producido por la Municipalidad de Berazategui, en colaboración con Twisted Factory, con el acompañamiento de nuestro intendente Carlos Balor. Recibe a más de 40 mil espectadores por año y se caracteriza por ser de acceso libre y gratuito. Convoca a más de 150 expositores y artistas locales por año. Es un evento familiar, para disfrutar”.

Esta ya tradicional feria multidisciplinaria de la ciudad ofrecerá propuestas para toda la familia, con cómics, manga, animé, cosplay, ilustradores, gaming, recreacionismo y efectos especiales (FX). Habrá shows y bandas en vivo, en un escenario con pantalla gigante, escenografías temáticas, Photo Ops de cultura pop y stands de merchandising. El público también podrá disfrutar de un sector gamer con simuladores, realidad virtual, consolas PS5, arcades, torneos de juegos de mesa, además de un sector gastronómico con diversas opciones para degustar.

Para conocer más, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/cultura.