El Sindicato de Jubilados de Quilmes convoca a movilizarse en todo el país. Denuncian recortes de medicamentos, demoras en turnos y la intervención del organismo.

El Sindicato de Jubilados Kilmes convocó a una concentración nacional frente a las U.G.L. del PAMI para el miércoles 21 de mayo a las 10 hs. La protesta se replicará en las sedes del organismo en todas las provincias del país.

Bajo las consignas “El PAMI es nuestro derecho” y “¡No al ajuste!”, los jubilados denuncian lo que califican como “consecuencias” de la política actual sobre el organismo: la eliminación de medicamentos con descuento, el diferimiento permanente de turnos para prestaciones, la burocratización de los trámites de atención y la intervención del PAMI por parte del Gobierno de turno.

“Nos están robando. Hay plata para Adorni y el FMI y no para los jubilados”, señala uno de los volantes de convocatoria. Desde el sindicato exigen “basta de desfinanciar al PAMI” y “normalización ya del organismo”.

La concentración en Quilmes se realizará en Andrés Baranda 1265, sede local de la U.G.L. de PAMI.

A la convocatoria adhieren decenas de organizaciones, entre ellas Los 12 apóstoles, el Sindicato de Jubilados S.T.P. – ATJ de la R.A., M.I.J.D. Movimiento Independiente de Jubilados y desocupados, Jubilados de Pie, La Framini, No Mataras, Multisectorial Junín, Asamblea de Vecinos de Morón, Servidores de la Virgen de Luján, Movimiento Evita, Movimiento Octubres, Centro de Jubilados Salvador Angel de La Matanza, Federación de Jubilados de Río Negro, y agrupaciones de Tandil, Berazategui y San Pedro.

Además habrá protestas en La Rioja, Salta, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego.

“Por el derecho a la salud, a los medicamentos y a una vejez digna. El PAMI es nuestro, lo defendemos entre todos y todas”, cierra el comunicado.