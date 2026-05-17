La confitería Oddone de Quilmes dijo presente en el Festival del Alfajor Kilómetro Cero que se realizó durante el fin de semana en la ciudad de Berazategui.

La histórica confitería quilmeña presentó oficialmente su nueva línea de alfajores, un producto que comenzó a producir de manera masiva a principios de este año y que tuvo una gran aceptación por parte del público que visitó el evento realizado en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Con un stand propio, Oddone mostró su propuesta artesanal elaborada con materias primas de primera calidad y recetas que mantienen la tradición de la marca desde 1960. Durante ambas jornadas, miles de vecinos de Berazategui, Quilmes y distintas localidades de la región pudieron degustar los alfajores y conocer de cerca la nueva propuesta de la confitería.

Desde la firma destacaron la gran repercusión obtenida durante el festival y se mostraron muy agradecidos tanto con el público como con la organización del evento por el recibimiento y la posibilidad de formar parte de una de las fiestas gastronómicas más importantes dedicadas al alfajor en la provincia de Buenos Aires.