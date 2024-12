El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, reflexionó respecto a los 41 años que cumple el regreso a la Democracia después de siete años más grises y tristes de la historia de nuestro país y dijo que “lamentablemente éste año no es una fecha para celebrar.”

Explicó García que “desde hace un año, con el gobierno de Milei, la nación está nuevamente en peligro y los derechos humanos se ven, día a día, mas vulnerados. Los adultos mayores ya no solamente no tienen para comer. Ahora también les quitan la medicación gratuita. A los discapacitados se los destrata y se revisa sus historias médicas, buscando la forma de no asumir el pago de prestaciones. Cada día más jefes y jefas de familia reciben la famosa carta documento mediante las que se informan despidos. Las universidades nacionales y los organismos dependientes de ellas, se vieron afectadas con la quita de presupuesto. Y podemos seguir enumerando”.

Finalmente agregó el Defensor del Pueblo: “Desde que Milei es presidente, en la Argentina no existen derechos humanos. Este año es un año donde la violencia se hizo manifiesta recordando viejos tiempos. Este año no hay nada para festejar. Este año no salió el sol, el sol salió solo para los ricos.”