El referente del Frente Renovador de Avellaneda e integrante de Fuerza Patria, Armando Bertolotto, analizó el escenario político nacional en diálogo con Avellaneda Hoy, en la antesala de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El dirigente expresó su preocupación por el clima político y social que atraviesa el país, al que definió como “tan grotesco que no se puede realizar una crítica dentro de la lógica, porque ya no existe la lógica ni el pudor ante este panorama desolador”.

En ese marco, Bertolotto se refirió al escándalo que involucra a José Luis Espert, sobre quien ironizó: “Un hombrecillo que proponía ‘bala más bala’ contra los narcos y resulta que recibía dinero de esos mismos. No puede viajar a Estados Unidos porque quedaría preso.”

El dirigente también criticó al presidente Javier Milei por su reciente recital en el Movistar Arena, al que calificó como un desatino en el contexto actual. “El país se hunde en una depresión comparable con la del 2001. Encima, tenemos un mandatario con veleidades de cantor popular que dialoga con perros muertos mientras la sociedad se desmorona”, expresó.

Bertolotto cuestionó además el intento de La Libertad Avanza de reimprimir la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires, tras el cambio de candidato y la exclusión de la imagen de Espert. “Es un cambio con un costo similar al presupuesto de los residentes del Hospital Garrahan durante dos años. Una muestra más del desdén con el que manejan los recursos públicos”, afirmó.

El dirigente de Frente Renovador también realizó una reflexión histórica sobre el modelo de país que, según él, propone el oficialismo: “Nos quieren llevar a una Argentina de hace cien años, donde una élite vivía entre los veranos europeos y las costas sudamericanas, mientras el resto sobrevivía en conventillos, sin derechos, sin educación ni salud".

“Un país sin clase media, donde el futuro dependía de la cuna en la que uno nacía. Algunos tiraban manteca al techo en el famoso Maxim’s de París, mientras el resto secaba la yerba de ayer al sol para reutilizar lo que apenas conservaba el gusto del mate”, agregó.

Finalmente, Bertolotto hizo un llamado a las urnas para expresar el descontento de manera democrática: “Sinceramente, espero que las grandes mayorías nacionales reaccionen democráticamente en las elecciones y hagan tronar el escarmiento ante tanta incoherencia”.

Fuente: Avellaneda Hoy