En conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof anunció que presentará un proyecto de Ley para que active la obra pública que pralizó Javier Milei.

“Nunca en la historia argentina, pese a las crisis, se paró toda la obra pública de orden nacional. Ensayamos diferentes instrumentos y estamos como en el primer día. Ahora vamos a solicitar a la Legislatura a que nos autorice a usar otras herramientas para dar respuestas al parate”, afirmó Kicilof luego de explicar la situación “crítica” que atraviesa la Provincia.

El Gobernador explicó que si bien vienen utilizando "diferentes instrumentos" para sustituir esta ausencia, reconoció que "resultan insuficientes". De esta manera, sostuvo: "Así que le vamos a solicitar a la Legislatura provincial que nos autorice otras herramientas para utilizar desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional".