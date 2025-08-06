En una reunión productiva, el referente social Facundo Maximiliano Coria se encontró con el Presidente del Puerto La Plata y del Consejo Portuario La Plata, José Pepe Lojo, para dialogar sobre temas cruciales para el futuro de la provincia.

El encuentro, calificado como "ameno y coincidente", se centró en el papel estratégico del puerto como plataforma de desarrollo económico y social.

Uno de los puntos más destacados fue la discusión sobre la importancia del Canal Magdalena como una verdadera política de Estado. Lojo y Coria coincidieron en que su construcción es fundamental para la soberanía nacional, ya que permitiría a los buques entrar y salir de Argentina sin la necesidad de pasar por el puerto de Montevideo. Esto no solo reduciría costos logísticos, sino que también abriría nuevas oportunidades comerciales y fortalecería la posición de Argentina en el comercio marítimo internacional.

En este sentido, ambos remarcaron la necesidad de militar con fuerza para que el 7 de septiembre se vote a la lista de Fuerza Patria. Desde esta plataforma política, buscan defender la provincia, la soberanía y los recursos naturales, asegurando un futuro próspero para todos.

El diálogo también se extendió al ámbito local, donde ambos coincidieron en la importancia de trabajar desde sus respectivos sectores para promover el crecimiento de los barrios platenses. La reunión culminó con un agradecimiento por parte de Coria a Lojo por su recibimiento y la disposición al diálogo constructivo.