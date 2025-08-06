El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó un nuevo operativo de ampliación de derechos para personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera. Además, implementó una web renovada y optimizada, que permite realizar la gestión del beneficio de forma más ágil, sencilla y segura.

"En la provincia de Buenos Aires estamos totalmente comprometidos con un Estado presente, eficiente y que garantice los derechos de cada persona. Eso es lo que llevamos a la práctica con la fuerte vocación de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas", sentenció el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, en su visita a Quilmes. En el distrito del sur del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), el funcionario provincial encabezó una nueva entrega de Pases Libres Multimodales.

Vale destacar que, desde la llegada de Marinucci al Ministerio, ya se entregaron 30 mil credenciales para que personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera, puedan viajar en el transporte público y fluvial de jurisdicción bonaerense de forma gratuita.

En ese sentido, el Ministro destacó el trabajo de la Intendenta local Mayra Mendoza por brindar las herramientas territoriales a la hora de realizar el trámite. "Es fundamental trabajar fuertemente para que, quienes así lo necesitan, puedan acceder al derecho en el transporte público", señaló Marinucci, quien estuvo acompañado por la Sibila Botti, directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas del Ministerio.

Por su parte, Botti apuntó: 'En cada operativo que llevamos adelante, por disposición del Ministro, nos encontramos con un montón de historias que luchan día a día por sus derechos. Nosotros desde el Estado tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance por acompañar a cada una de ellas".

Marinucci también estuvo junto a los subsecretarios de Transporte, Eduardo Feijoo y Patricio D’Agenlo en la jornada de entrega de PLM en Quilmes

Al mismo tiempo que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires entregó el PLM 30 mil, se anunció la nueva página web para tramitar el carnet de PLM. La medida se enmarca en el proceso de modernización y transparencia que lleva adelante el Ministerio en sus distintas áreas, lo que agiliza los trámites y optimiza los procesos administrativos. Por caso, ya se renovaron los sistemas en todo lo que concierne al pago, regularización y estado de infracciones de tránsito y al sistema de turnos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con nuevas plataformas que aceleran los mecanismos de gestión.

En este caso, la web para el trámite del PLM cuenta con un diseño renovado, más intuitivo y accesible, que facilita la navegación desde computadoras y dispositivos móviles. El proceso de carga de datos y envío de documentación se optimizó para que las y los beneficiarios puedan completar el trámite de manera más ágil y segura, reduciendo los tiempos de gestión.

Con esta actualización, la cartera provincial que conduce Marinucci busca mejorar la experiencia de las personas usuarias y garantizar el derecho a la movilidad gratuita.

El Pase Libre Multimodal es una política pública de inclusión que permite a sus beneficiarios y beneficiarias utilizar sin costo los servicios de transporte público de jurisdicción provincial.