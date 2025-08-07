Cuando docentes y no docentes de Universidades Nacionales pelean ante la desfinanciación de la educación superior que realiza el presidente Javier Milei, la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, celebró la media sanción de la Ley Financiamiento de Universidades Nacionales. “Pero esto no terminó, porque estamos en manos del Presidente de los Vetos. Estuvimos muy cerquita de los 2/3, por si Milei se le ocurriera vetarla seguramente le vamos a frenar el Veto”, enfatizó Litza.

“Asfixian y desfinancian a las universidades públicas e hipotecan el futuro de los argentinos. La Universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión”, explicó Litza tras la aprobación de Diputados.

Al referirse a la normativa que deberá ser aprobada por el Senado, la legisladora avellanedense explicó que “se actualiza por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación, entre otros puntos”.

“Las universidades nacionales garantizan la movilidad social ascendente, construyen futuro en todo el país. Mientras que Milei se hace el malo con los más débiles, y le niega un mejor futuro a niños y jubilados”, finalizó.