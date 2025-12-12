El gremio bonaerense fue parte de la actividad realizada en el marco de la ronda de los jueves de Madres y Abuelas en Plaza de Mayo. La manifestación fue convocada por unas 100 organizaciones sociales y políticas, con el objetivo de defender los derechos humanos y fortalecer la resistencia contra el ajuste que impone el Gobierno nacional. Estuvieron presentes Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense.; Griselda Cavaliere, secretaria de derechos humanos provincial; Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional; Leo Vásquez secretario de organización de ATE bonaerense, Mara Romero, secretaria de finanzas del CDP, Vanina Rodríguez, secretaria de formación del CDN; Cesar Vilchez Rey, director de formación provincial y Olivia Ruiz secretaria de previsión social de CTA Autónoma, entre otros.

Claudio Arévalo manifestó que "La defensa de los derechos humanos es una de las principales banderas de ATE". Señalando que "Hoy frente al gobierno nacional de Javier Milei y Victoria Villarruel, que reivindican la última dictadura militar y el terrorismo de estado, es fundamental redoblar esfuerzos para continuar reclamando memoria, verdad y justicia por los 30 mil desaparecidos. Y para derrotar al proyecto de colonia neofacista que Milei quiere instalar en la argentina, entregando la soberanía económica y política a Donald Trump".

Arevalo se manifestó "orgulloso de ser parte de un gremio como ATE, con historia de lucha por la democracia. Que cuenta con una larga lista de compañeros que han sufrido la tortura, la persecución y la cárcel en tiempos de dictadura. Y que hoy sigue sosteniendo la misma dignidad frente a la represión de la protesta popular y luchando en rechazo de las leyes de ajuste y de reforma laboral y jubilatoria".

El dirigente valoró que "en la provincia de Buenos Ares seguimos manteniendo las políticas de defensa de los derechos humanos, a pesar del desfinanciamento realizado por parte del ejecutivo nacional".

Resaltando la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y estudiantiles movilizadas en la Plaza.