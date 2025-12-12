El Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud renovó sus autoridades y designó a Mónica Litza como nueva presidenta de la entidad, en una ceremonia que reunió a referentes del ámbito político, productivo y portuario de la provincia de Buenos Aires. El acto marcó el inicio de una etapa en la que el puerto buscará consolidar su rol estratégico dentro del entramado logístico del sur del Área Metropolitana.

La dirigente recibió el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien destacó la relevancia de fortalecer la capacidad operativa del puerto como motor de crecimiento económico para la región. “El trabajo articulado es fundamental para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria de esta institución, que representa un valioso motor de desarrollo para Avellaneda”, afirmó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

Abogada y doctora en Ciencias Políticas, Litza cuenta con una trayectoria pública que abarca funciones legislativas y ejecutivas en la provincia y en el Congreso Nacional. En los últimos años se desempeñó como diputada nacional y, más recientemente, como directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ProyectAR. Su llegada al frente del consorcio implica la incorporación de una mirada política con fuerte énfasis en la planificación estratégica y en la articulación con sectores productivos locales.

La ceremonia de asunción contó con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, y del subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, además de representantes del sector empresarial y de organismos vinculados a la actividad logística y marítima: Roberto Negro, Pablo Dimitroff, Demetrio Stekovick, Hernán Spalletta, Enrique Rivas, Daniel Lewicki, Miguel Cavalli y Carlos Lombardo, entre otros.

El amplio acompañamiento refleja la expectativa que genera esta nueva conducción en un puerto que concentra un volumen creciente de operaciones industriales y logísticas asociadas al cordón sur del conurbano.

Dock Sud, una plataforma logística en expansión

El Puerto Dock Sud es considerado una pieza clave para el desarrollo productivo de Avellaneda y de toda la región metropolitana. Su consorcio de gestión cumple un rol central en la coordinación de políticas que permitan potenciar la infraestructura, mejorar la competitividad y facilitar inversiones privadas, tanto en terminales como en áreas industriales vinculadas.

Con la llegada de Litza, se espera avanzar en proyectos orientados a:

Optimizar la capacidad operativa mediante mejoras en infraestructura y equipamiento.

mediante mejoras en infraestructura y equipamiento. Impulsar la articulación con industrias locales , especialmente aquellas vinculadas a la energía, el comercio exterior y la logística.

, especialmente aquellas vinculadas a la energía, el comercio exterior y la logística. Fortalecer la planificación estratégica para acompañar la expansión del tejido productivo de Avellaneda.

para acompañar la expansión del tejido productivo de Avellaneda. Promover empleo y desarrollo territorial, consolidando al puerto como plataforma de crecimiento para el sur del conurbano bonaerense.

La nueva presidencia se enmarca en un momento de redefiniciones en la política portuaria provincial y de creciente atención sobre el papel de los puertos bonaerenses en las cadenas logísticas nacionales.

Con esta renovación institucional, Dock Sud inicia un capítulo que buscará profundizar su integración con el entramado productivo y posicionarse como un actor clave en la dinámica logística de la región.