El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por el gobernador Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con la participación de integrantes de la comunidad científica y autoridades de universidades de la provincia de Buenos Aires.

Durante el acto, el gobernador Kicillof Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”.

Por su parte, Roberto Salvarezza destacó la importancia de estas iniciativas en el contexto global actual y señaló que “estos proyectos de energía hay que mirarlos en un contexto de transformación muy importante que estamos viendo en el mundo. Se está produciendo una revolución tecnológica donde Argentina tiene que participar”.

A su vez, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, Se están financiando nueve proyectos de investigación, por un monto de $400 millones, para profundizar el abordaje del sector energético y las energías renovables: estamos en medio de una transición, en la que debemos fortalecer e incorporar valor a cada una de las cadenas productivas”.

Más financiamiento, más ciencia

La Comisión de Investigaciones Científicas y el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED), dependiente de la Subsecretaría de Energía, presentaron los nueve trabajos seleccionados en la segunda convocatoria “Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses (CyTEB)”.

Los mismos buscan el desarrollo experimental de soluciones a problemáticas de las energías renovables en áreas estratégicas como baterías de ion-litio, reciclado de baterías, paneles solares, electromovilidad y energía undimotriz, aprovechando la energía del mar.

En este mismo marco, se presentó la adjudicación de los proyectos del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), entre los cuales resultaron beneficiadas iniciativas presentadas por 14 centros de investigación de la CIC, fortaleciendo el entramado científico-tecnológico provincial y su articulación con el desarrollo productivo.

Del encuentro participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente de la CIC, Roberto Salvarezza; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.