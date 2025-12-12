El Defensor del Pueblo de Avellaneda Daniel García afirma que: “La situación que atraviesa la Argentina ha alcanzado un nivel crítico”.

De las declaraciones de Daniel García surge que: “El Gobierno del Presidente Javier Milei, se caracteriza por la falta de capacidad operativa, la ausencia total de planificación y la gestión dañina para el pueblo Argentino.”

García aclaró que esto surge de datos aportados por “encuestadores reconocidos, que reflejan una caída estrepitosa del apoyo del ciudadano. La desaprobación supera el %58.

Agregó García que: “Ello se refleja en el mal clima social, que demuestra contundentemente la incapacidad del Gobierno para conducir la Nación. El rumbo adoptado es errático, improvisado e institucionalmente peligroso. Deteriora la vida de las personas y pone en riesgo el funcionamiento democrático.

Afirmó García que “la vulneración de los derechos para los que menos tienen no tiene antecedentes. Esto es improvisación y decisiones apresuradas para los

ricos.” La Argentina no permite más improvisación, más soberbia ni decisiones para unos pocos y aparte desinformados.

Para culminar reflexionó el Defensor del Pueblo de Avellaneda: “Es imprescindible una rectificación profunda, inmediata y verificable. La argentina no resiste masu un minuto de conducción temeraria es lamentable la quita de derechos para los más débiles”.