El Municipio de Quilmes informa la creación de un Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas, que surge de una articulación estratégica entre la gestión local, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal, para fortalecer el combate contra el grooming y la violencia en entornos digitales.
La nueva unidad funcionará en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y estará integrada por efectivos policiales abocados de manera exclusiva a tareas de investigación y persecución penal de estos delitos, con la asistencia del fiscal Daniel Ichazo, especialista en la materia. La iniciativa busca una respuesta más efectiva ante las complejas modalidades criminales que afectan especialmente a las personas más vulnerables.
En este contexto, el secretario de Seguridad de Quilmes, Gaspar De Stéfano, se refirió a la iniciativa en sus redes sociales, subrayando la importancia del trabajo en conjunto: "Junto al fiscal Daniel Ichazo y autoridades policiales, presentamos el nuevo Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas que funcionará en la Secretaría de Seguridad de Quilmes, garantizando mayor prevención y combate a esta modalidad criminal".
El funcionario añadió que "el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía y los Gobiernos locales es fundamental en el cuidado de las infancias y de las personas más vulnerables".
La nueva unidad funcionará en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y estará integrada por efectivos policiales abocados de manera exclusiva a tareas de investigación y persecución penal de estos delitos, con la asistencia del fiscal Daniel Ichazo, especialista en la materia. La iniciativa busca una respuesta más efectiva ante las complejas modalidades criminales que afectan especialmente a las personas más vulnerables.
En este contexto, el secretario de Seguridad de Quilmes, Gaspar De Stéfano, se refirió a la iniciativa en sus redes sociales, subrayando la importancia del trabajo en conjunto: "Junto al fiscal Daniel Ichazo y autoridades policiales, presentamos el nuevo Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas que funcionará en la Secretaría de Seguridad de Quilmes, garantizando mayor prevención y combate a esta modalidad criminal".
El funcionario añadió que "el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía y los Gobiernos locales es fundamental en el cuidado de las infancias y de las personas más vulnerables".