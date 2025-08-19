La nueva unidad funcionará en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y estará integrada por efectivos policiales abocados de manera exclusiva a tareas de investigación y persecución penal de estos delitos, con la asistencia del fiscal, especialista en la materia. La iniciativa busca una respuesta más efectiva ante las complejas modalidades criminales que afectan especialmente a las personas más vulnerables.En este contexto, el secretario de Seguridad de Quilmes, Gaspar De Stéfano, se refirió a la iniciativa en sus redes sociales, subrayando la importancia del trabajo en conjunto: "Junto al fiscal Daniel Ichazo y autoridades policiales, presentamos el nuevo Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas que funcionará en la Secretaría de Seguridad de Quilmes, garantizando mayor prevención y combate a esta modalidad criminal".El funcionario añadió que "el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía y los Gobiernos locales es fundamental en el cuidado de las infancias y de las personas más vulnerables".