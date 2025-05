La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este domingo del Tedeum por el 215º aniversario de la Revolución de Mayo, que se realizó en la Catedral de Quilmes (Rivadavia y Mitre), y que fue celebrado por el padre obispo Carlos Tissera. Posteriormente, la Jefa comunal se dirigió hacia la Casa de las Culturas (Rivadavia y Sarmiento), donde compartió un desayuno con representantes de la comunidad.

“Recién compartimos el Tedeum, la misa de nuestro Obispo, planteando en palabras del Papa Francisco la necesidad de caminar desde el amor, la necesidad de construir paz y seguridad desde el amor. Y creo que en este tiempo, más que nunca, tenemos que seguir planteando la construcción de nuestra Patria desde la solidaridad, la organización y el amor”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal aseveró: “Hace poquitos días, muchísimos vecinos y vecinas sufrieron una situación producto de la crisis climática, y respondimos desde ese lugar al que tanto anhelamos, aspiramos y deseamos construir, que es la unidad, la solidaridad y la organización. Ese es el modo que entendemos que nuestra comunidad se va a sobreponer de tantas dificultades, de tantas adversidades que hoy se presentan”.

“Hay un dicho que está de moda, y que es algo que algunos militamos desde hace mucho tiempo porque entendemos que la salida siempre es colectiva, y es que nadie se salva solo. Y la Patria no se salva sola, ni van a venir recetas mágicas, ni desde lo que podemos ver a través de una pantalla; va a venir de lo que camina entre el pueblo, de lo que está al lado de los que sufren, de los que ayudan y dan sin esperar. Eso es lo que necesita nuestra patria, personas y corazones solidarios, personas comprometidas de verdad con el otro, con la otra y con nosotros”, subrayó.

Finalmente, la Intendenta destacó: “En este 25 de Mayo quiero decirle nuevamente a mi comunidad que saben que cuentan con esta vecina, con esta quilmeña y que sepamos que la Patria hoy nos necesita más que nunca. Así que como siempre, con el corazón y para adelante”.

Por su parte y durante el Tedeum, el obispo padre Carlos Tissera recordó al Papa Francisco, mediante una homilía que desarrolló en 2006, cuando era Arzobispo de Buenos Aires: “Es bueno recordar que no es manso el cobarde e indolente sino aquel que no necesita imponer su idea, seducir o ilusionar con mentiras, porque confía en la atracción -a la larga irresistible- de la nobleza. Por eso nuestros hermanos hebreos llamaban a la verdad ‘firmeza’ y ‘fidelidad’: lo que se sostiene y convence porque es contundente, lo que se mantiene a lo largo del tiempo porque es coherente. La intemperancia y la violencia, en cambio, son inmediatistas, coyunturales, porque nacen de la inseguridad de sí mismo”.

Ambas actividades contaron con participación de vecinos y vecinas, integrantes del Gabinete Municipal, concejalas y concejales, referentes de diferentes instituciones, fuerzas de seguridad, colectividades, de distintos cultos, y Veteranos de Guerra de Malvinas, quienes le otorgaron un presente a la Intendenta en el desayuno.