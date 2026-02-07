El próximo domingo 1 de marzo, se realizará el Festival Solidario “Todos x Pedro” en Otamendi y Autopista Quilmes, al aire libre, desde las 12 hs. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Pedro Larrosa a costear su tratamiento médico.

- *Entrada popular*: $5.000. Menores de 15 años ingresan sin cargo.

- *Bandas y artistas invitados*:

- Los Agüeros

- Alfredo Fernández Ex Nahuel

- El Ángel Santafesino

- Tato Encina

- Los Talismanes de Vanesa

- Diego Jaime Tributo a Leo Mattioli

- Morena Contreras Tributo a Daiila

- El Malafama (Tributo)

- Barra Box

- Y muchos más.

- *Actividades adicionales*: Buffet económico con bebidas y comida.

- *Donaciones*: Alias *elmasromantico62*, a nombre de Pedro Larrosa.

- *Contacto*: 1165127529 (Pedro).

¡Únete a la causa y apoya a Pedro en su recuperación!