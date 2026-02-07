El próximo domingo 1 de marzo, se realizará el Festival Solidario “Todos x Pedro” en Otamendi y Autopista Quilmes, al aire libre, desde las 12 hs. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Pedro Larrosa a costear su tratamiento médico.
- *Entrada popular*: $5.000. Menores de 15 años ingresan sin cargo.
- *Bandas y artistas invitados*:
- Los Agüeros
- Alfredo Fernández Ex Nahuel
- El Ángel Santafesino
- Tato Encina
- Los Talismanes de Vanesa
- Diego Jaime Tributo a Leo Mattioli
- Morena Contreras Tributo a Daiila
- El Malafama (Tributo)
- Barra Box
- Y muchos más.
- *Actividades adicionales*: Buffet económico con bebidas y comida.
- *Donaciones*: Alias *elmasromantico62*, a nombre de Pedro Larrosa.
- *Contacto*: 1165127529 (Pedro).
¡Únete a la causa y apoya a Pedro en su recuperación!