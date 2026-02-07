Desde el equipo político de Mayra Mendoza dejaron trascender a El Suburbano que en la tarde de este viernes comenzó la firma de las candidaturas unificadas para la integración del Consejo del Partido Justicialista de Quilmes, en acuerdo con el sector del Movimiento al Futuro.

Asimismo, se prevé completar la totalidad de las nóminas correspondientes a los congresales locales que representarán al distrito en el Congreso Provincial del justicialismo.