Feliz día trabajadores y trabajadoras municipales

Hoy quiero desear un feliz día a los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Buenos.

Los estatales municipales son quienes sostienen las políticas públicas en el territorio bonaerense de cara a la comunidad y en beneficio de las mayorías populares.

A pesar del dificil momento que nos toca atravesar en el sector, con salarios por debajo de la linea de pobreza, tenemos que seguir organizándonos en ATE para cambiar la realidad.

Frente el ajuste y la quita de derechos laborales es fundamental continuar construyendo fuerza y unidad, eligiendo delegados y realizando asambleas en los lugares de trabajo.

Cómo trabajadores estamos de pie y decididos a pelear, hasta derrotar al modelo de hambre y entrega de Milei.

La salida es colectiva y la victoria finalmente será nuestra.

Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia Buenos Aires