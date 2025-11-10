La Noche de los Museos, la fiesta cultural más esperada del año tuvo un récord de público. Más de 300 espacios porteños invitaron anoche a sumergirse en propuestas culturales de las que participaron más de 1.200.000 personas y la Ciudad se convirtió en un escenario de creatividad, donde se ofrecieron talleres, visitas guiadas, espectáculos musicales y experiencias interactivas para todas las edades.

Organizada por la Ciudad de Buenos Aires, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada la 21 edición ofreció una programación especial. La apertura de esta edición fue en la terraza del Centro Cultural Recoleta con la inauguración de La Torre de Pisa de espaguetis, la nueva obra de arte efímera de la reconocida artista Marta Minujín. El público pudo recorrerla y participar también de una acción colectiva en la que se entregaron los 20 mil paquetes de tallarines que conformaban la obra.

“La Noche de los Museos es la fiesta más grande de la cultura en nuestra Ciudad, una noche única. Al igual que lo hicimos con Julio Bocca y Marianela Núñez en el Colón, celebramos a quienes hacen grande a nuestra identidad cultural. Porque acá, la vida de la Ciudad y de sus artistas, van de la mano. Marta es sinónimo de arte pop, vanguardia e imaginación desbordante. Una creadora única y maravillosa", sostuvo Jorge Macri, junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

Como con El Obelisco de Pan Dulce (1979), El Partenón de libros prohibidos (1983) o el Lobo Marino de alfajores (2013) frente al museo MAR en Mar del Plata, Minujín vuelve a mezclar historia, humor y desmesura. Con el avance de La Noche la gente se va poder llevar los paquetes de pasta. Por eso es una obra de arte que durará pocas horas, de “cultura instantánea”: “El arte efímero no se borra porque es justamente, el que mejor se recuerda. Mis obras viven en la memoria”, dijo Minujín.

La ministra Ricardes sumó: “La Noche de los Museos es una muestra de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos el sector público, el privado, los espacios independientes y la comunidad. Anoche Buenos Aires celebró la edición más grande del mundo, un fenómeno cultural sin precedentes por su alcance y participación que proyecta internacionalmente como una gran capital cultural”.

Como todos los años, el transporte público de la Ciudad fue sin costo para facilitar los recorridos. Este año se sumaron los nuevos buses eléctricos y las líneas de colectivos tuvieron servicio gratuito con un pase descargable. Los subtes funcionaron sin costo desde las 19 hasta el cierre del servicio, y también estuvo disponible el sistema Ecobici.

WhatsApp_Image_2025-11-09_at_12.05.59_(1)