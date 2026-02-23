A partir del mes de marzo, el equipo de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad iniciará la temporada 2026 del convocante ciclo de visitas guiadas a los miradores porteños, lugares privilegiados desde donde se pueden apreciar aspectos desconocidos de la arquitectura y de la vasta extensión que abarca la Ciudad. Todas las actividades son de acceso sin costo y requieren inscripción previa.

Esta iniciativa propone el rescate de lugares en altura, edificios y construcciones representativas de diferentes épocas del desarrollo arquitectónico porteño, que en escasas ocasiones se abren al público. Los visitantes podrán así tener una mayor comprensión de la ciudad desde su magnitud y crecimiento urbano, observándola desde lugares privilegiados, para seguir conociendo el patrimonio histórico cultural porteño que construye identidad.