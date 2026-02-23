El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Cooperativa Miel Para Todos, ubicada en la localidad de Sourigues (Av. Dr. Luis Agote 440). Allí, recorrió las instalaciones de este emprendimiento apícola local y dialogó con sus trabajadores, quienes le mostraron cómo se realiza todo el proceso de elaboración de la miel, que actualmente se encuentra en plena temporada productiva.

Junto al Jefe comunal estuvo el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, quien señaló: “Estuvimos dialogando con los integrantes de la Cooperativa con el objetivo de colaborar con ellos, para que puedan producir y comercializar más a través de los programas municipales. Estamos muy contentos de estar acompañándolos y, desde la gestión de Carlos Balor, sumar un granito de arena a lo que vienen haciendo desde hace muchos años”.

Sobre la visita, Nélida Ruíz, presidenta de la Cooperativa, expresó: “Estamos muy felices de que el Intendente haya venido a conocer nuestro trabajo. La Municipalidad de Berazategui siempre nos ayuda, así que estamos muy agradecidos por todo lo que hacen”. Y destacó: “Tenemos colmenas en la Chacra Experimental de El Pato. Somos una Cooperativa en la que trabajamos en conjunto para ayudarnos mutuamente”.

Creada en el año 2012, la Cooperativa Apícola Miel Para Todos está conformada por apicultores familiares de la localidad de Sourigues y zonas rurales del Conurbano Bonaerense. A través de este emprendimiento, participan activamente del Programa Municipal Mercado Vecino, donde comercializan miel envasada y subproductos apícolas. También gestionan el Módulo de Apicultura en la Chacra Experimental Integrada El Pato, fortaleciendo la articulación entre producción, formación y comercialización.

Además, anteriormente, la Cooperativa recibió financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, destinado a la adquisición de equipamiento, insumos y mejoras edilicias. Asimismo, está tramitando el registro bonaerense de Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos Artesanales (PUPAAs), que habilita a producir y comercializar alimentos artesanales de bajo riesgo sanitario.

De la recorrida también participaron otros integrantes del Gabinete municipal.