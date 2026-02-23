En el marco del Ciclo de Verano 2026, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, se realizó una nueva edición de "Vamos a la Plaza", esta vez en la Plaza San Martín, donde vecinos y vecinas disfrutaron de clases abiertas y talleres.

Paula López, vecina de Berazategui Centro, afirmó: “Me invitaron a bailar bachata en una clase abierta y la propuesta me encantó. Estoy muy contenta de que se haga 'Vamos a la Plaza', y de poder aprender a bailar y disfrutar de la música que me gusta”.

El Ciclo de Verano 2026 es realizado por el Municipio de Berazategui, a cargo del intendente Carlos Balor. Para conocer el cronograma de actividades, se puede ingresar a berazategui.gob.ar/cultura; o a las redes sociales municipales (@MuniBerazategui) y de la Secretaría de Cultura y Educación (@culturabe).