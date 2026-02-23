La Fundación Estrellas Amarillas continúa con su intensa agenda federal, combinando la fiscalización en ruta con el acompañamiento a las familias de las víctimas. En las últimas 48 horas, nuestra institución participó de dos hitos fundamentales:

1. Operativo de Prevención en Acceso Oeste

Acompañamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en un control estratégico en Ituzaingó. En representación de la Fundación, estuvieron presentes Mónica González y Norma (mamá de Federico Rearte), quienes junto al supervisor, fiscalizaron el cumplimiento de las normas y entregando folletería de la Fundación brindando recomendaciones a los conductores. La jornada arrojó datos que nos obligan a seguir trabajando

Lo más preocupante fue observar a menores viajando sin los Sistemas de Retención Infantil (SRI) . Fuimos testigos de excusas que priorizan la urgencia del momento por sobre la seguridad vital. Reafirmamos que el SRI no es una opción, es una obligación de amor y responsabilidad. La seguridad de un hijo empieza antes de encender el motor.

2. Homenaje a Manuel Isaac Varela Araneda

En el Partido de la Costa, señalizamos la estrella de Manuel , joven de 18 años fallecido en junio de 2022. Referentes de nuestra Fundación y autoridades municipales, estuvieron junto a su madre, Gabriela Araneda , un ejemplo de lucha y compromiso que nos acompaña en cada campaña educativa.

También contamos con el honor de ser acompañados por la Subsecretaria de Articulación del Ministerio de Transporte de Buenos Aires, Marcela Passo. Agradecemos profundamente al Ministerio por su compromiso real y por estar presente en territorio, apoyando nuestra misión de transformar el dolor en prevención.