En el día de la fecha, el STMB (Sindicato de Empleados Municipales de Berazategui) inició la tradicional entrega de kits de útiles escolares destinados a los hijos e hijas en edad escolar de uss afiliados y afiliadas.
La misma se realizará en la sede sindical de la Calle 151 N' 1846, y se extenderá hasta el viernes 6 de marzo de 9 a 15 horas. "Invitamos a nuestros compañeros y compañeras a acercarse dentro de las fechas establecidas para retirar el beneficio", señalaron.
Deberán presentar sin excepción el último recibo de haberes y DNI de los chicos en edad escolar primaria y secundaria.