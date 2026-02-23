Ex presidente del Quilmes Atlético Club, y un referente cada día más libertario, Carlos Martinangeli, estuvo presente el pasado domingo en el Estadio Centenario, donde conversó con varios socios cerveceros y allegados a la institución.

Si bien desde siempre al ex hombre fuerte de NEC le pica el bichito de la política, en lo personal estaría mucho más dispuesto a "acompañar que a encabezar". Por lo menos eso es lo que le hace saber a cada uno de los que lo consultan sobre su posición y estrategia política actual.

A varios de los que charló en el Centenario, Martinangeli les confió que busca incentivar, financiar y tratar de fogonear la candidatura de Mariana Brey, una figura mediática que el mileismo ha tentado, hasta aquí con suerte esquiva.

En toda esta estrategia, no pasa desapercibido que Martinangeli es uno de los principales acci0nistas de Neura, y también junto a Toviggino quienes ayudaron a su amigo personal de Alejandro Fantino al nacimiento de este canal de streaming. Y también a Brey en su programa de este mismo canal.

