El intendente de Berazategui, Carlos Balor, recibió en el Edificio Municipal a emprendedores y emprendedoras de la ciudad que forman parte del Programa Berazategui Emprender, una iniciativa destinada a fomentar el consumo interno y fortalecer la economía local. Durante el encuentro, el Intendente se interiorizó sobre los emprendimientos y dialogaron sobre las distintas problemáticas que afectan al sector.

“El Programa Berazategui Emprender tiene como objetivo fortalecer los emprendimientos locales, como una forma más de seguir apoyando a nuestros vecinos y vecinas para que continúen creciendo y profesionalizándose”, afirmó Carlos Balor.

De esta manera, Berazategui Emprender brinda herramientas, espacios de comercialización, capacitación y acompañamiento técnico para que cada vez más vecinos y vecinas puedan hacer progresar sus proyectos.

De la reunión también participó el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra.

Más información sobre el Programa en berazategui.gob.ar/emprender.