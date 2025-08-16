Diariamente, agentes municipales recorren el distrito con vehículos, maquinarias y equipamiento específico para llevar a cabo las tareas de limpieza y recolección, con el fin de conservar un entorno saludable para los vecinos y vecinas.Viernes 08/08: San Juan, Pereyra, El Ombú, 9 de Julio, 17 de Agosto, General Mosconi y Americano.Sábado 09/08: San Martín, El Progreso, La Serranita, 17 de Agosto, General Mosconi, Americano, Alberdi y Centro Sudeste.Domingo 10/08: General Mosconi, Estación Plátanos, Estación Ranelagh, Villa Chingolo, Villa Matilde y Plátanos.Lunes 11/08: General Mosconi, Americano, La Unión de Villa España, 17 de Agosto, Compal, San Blas, El Ciclón, Kennedy Norte, Kennedy Sur, 14 de Noviembre, Provincias Unidas y Santo Tomás.Martes 12/08: Berasur, Villa Mitre, Plátanos, 3 de Junio, 14 de Noviembre, Kennedy Norte, Kennedy Sur, El Ciclón, Sourigues, Ranelagh, María Angélica, San Carlos, General Mosconi, Americano, 20 de Junio, Provincias Unidas y Nicolás Videla.Miércoles 13/08: General Mosconi, Americano, Villa Chingolo, Santa Rosa, 6 de Enero, Buenaventura, Alejandro I, 19 de Agosto y Villa Mitre.Jueves 14/08: Villa Mitre, Jacarandá, Plátanos Norte, Compal, El Ciclón, Comandante Ramos, Islas Malvinas, Santo Tomás, San Martín, Santa Rosa y María Angélica.

Los residuos que sean voluminosos o no convencionales, como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos y muebles, entre otros, pueden llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde recibirán gratuitamente un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 16.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando sanciones a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.