En los últimos tiempos se viven días de escándalos en el Decano del Fútbol amArgentino. A 4 días de que se oficialicen las Listas para las elecciones del día 31 de agosto, todo es confusión, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

En lo deportivo, el lunes el Cervecero cayó en Cordoba, ante Racing de Nueva Italia por 2 a 0, el regreso del Plantel por pedido de su DT Aldo Duscher se realizó en avión, lo que implico un costo extra para la institución, siempre desde la provincia mediterránea el regreso se hace vía ómnibus. El martes el cuerpo técnico le dió Libre a los futbolistas. El miércoles en hora vespertina debían volver a los entrenamientos, pero la noticia del día fue la renuncia del DT, renuncia que fue tomada por sorpresa por la dirigencia. Pero no todo terminó ahí, en la tarde del jueves, luego de nombrar a Néstor Frediani y Ricardo Vendakis como entrenadores interinos hasta finalizar la gestión actual, a las 15 horas se presenta el renunciante Duscher para entrenar al Plantel. En el estadio se encontraba el Presidente, Mateo Magadan, quien al ver al entrenador corrió a su encuentro para evitar que saltara al campo de juego. Esto provocó una escaramuza entre los presentes, futbolistas, auxiliares, directivos, quienes evitaron que Duscher y Magadan llegaran a las manos y no hacer un papelón mayor en este presente Cervecero. La practica por decisión de los futbolistas, otro papelón, que un Plantel decida quien debe ser su DT, la dupla interina inicia la práctica, más allá de las 16 hs, más de una hora después de la hora programada.

Así está viviendo el Club decano este duro presente, en el que solo hay una lista preparada para gobernar el Club en los próximos días y un Presidente que sabe que su continuidad tiene los días contados y muchos miembros de CD que hace rato ya dejaron de vivir el día a día y -por su forma de ser- lo han dejado acorralado.

El QAC entra en una semana de definiciones, el 19 las Listas que desean participar del acto eleccionario deben ser presentadas para su aprobación, el sábado 23 se debe efectuar la Asamblea de Representantes de Socios para aprobar un Balance que aún no está listo y faltan 8 días para la fecha de su aprobación, y en caso de oficializar más de una lista el domingo 31 de agosto los socios del Decano del Futbol Argentino deberán elegir nuevas autoridades.