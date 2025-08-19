Desde el espacio Nuevos Aires el primer candidato a concejal Juan Manuel Bernasconi, junto con el primer candidato a diputado provincial, Mauricio D’Alessandro, decidieron poner sobre la mesa propuestas concretas, realizables y de impacto inmediato contra la inseguridad.

Bernasconi propuso un proyecto de Ordenanza que habilita a la Patrulla Urbana municipal a utilizar armas no letales, como las pistolas Taser. “El objetivo es devolver la presencia efectiva del Estado en las calles y darle más seguridad a cada vecino”.

La iniciativa incluye capacitación certificada para los agentes y coordinación con la Legislatura bonaerense y las autoridades de seguridad provincial. Se trata de un plan integral que busca transformar a la Patrulla Urbana en una fuerza de apoyo real y efectiva en la lucha contra el delito.

Por su parte el candidato a diputado provincial, Mauricio D’Alessandro, puso el foco en la necesidad de terminar con la puerta giratoria judicial en la Provincia de Buenos Aires. Su propuesta es concreta, impedir la excarcelación de delincuentes que porten armas de fuego o que tengan múltiples causas elevadas a juicio: “Hoy un tipo detenido con un arma puede ser liberado al otro día y volver a robar. Eso se tiene que terminar. No hablamos de endurecer penas, hablamos de endurecer el Código Procesal para que los delincuentes peligrosos no estén de nuevo en la calle”, explicó.“Tenemos las ideas, tenemos la experiencia y tenemos la decisión política. Quilmes no puede esperar más”, concluyeron los candidatos.