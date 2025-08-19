La fábrica de alfajores Barcelona inauguró su nueva planta de producción en Berazategui, donde los responsables de la firma decidieron trasladarse debido a las favorables condiciones generadas por el Municipio para el desarrollo comercial y productivo local. El intendente Juan José Mussi participó del corte de cinta de la flamante sede, ubicada en calle 29 y 135, donde saludó a los emprendedores y recorrió las instalaciones de esta joven pero pujante empresa creada en 2019.

Durante el acto inaugural, Mussi expresó: “Es una enorme satisfacción ver que cada vez son más las industrias que eligen nuestra ciudad para seguir impulsando su crecimiento. Hoy estamos inaugurando la nueva fábrica de Alfajores Barcelona, con una capacidad de elaboración de 40 mil alfajores diarios".

Asimismo, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, manifestó: "Estamos muy felices de que, en este contexto tan difícil, haya vecinos que siguen invirtiendo y generando empleo en Berazategui. Este Municipio mantiene una política pública industrial presente y muy fuerte, que logra que se pueda seguir invirtiendo y que podamos tener este tipo de inauguraciones que nos pone tan felices. Esta es una empresa de alfajores de calidad que nos posiciona como Municipio en un mercado muy competitivo. Nuestro intendente Mussi siempre está apoyando a todos los que vienen a emprender en Berazategui. Siempre nos pide que, como fin último de estas políticas públicas, se genere trabajo de calidad y registrado para nuestros vecinos".

Por su parte, Nicolás Barrios -uno de los titulares del emprendimiento-, comentó: "Somos una empresa que hoy tiene el sueño de crecer en Berazategui, donde se dio todo para traccionar juntos, donde queremos seguir trabajando. Somos alfajores Barcelona, hacemos alfajores negros y blancos. Queremos comercializarlos a nivel local, provincial, nacional y estamos preparados para hacerlo a nivel internacional. El intendente Mussi es alguien fundamental para nosotros, agradecemos su acompañamiento, estamos muy felices".

Alfajores Barcelona comenzó en 2019, en el partido de Quilmes y trasladó su producción a una nueva planta construida en Berazategui, equipada con moderna maquinaria de industria nacional.