intendente Juan Josñe Mussi y el ministro Andrés Larroque con doble tarea: Más de 140 escrituras gratuitas entregadas y muebles para mas de 660 escuelas de Berazategui.

Se realizó una entrega de equipamiento, utensilios y mobiliario a escuelas públicas de Berazategui. El acto fue encabezado por el intendente Mussi junto al ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el subsecretario de Educación provincial, Pablo Urquiza, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Secundaria N° 10 “Julieta Lanteri”.

Entre los materiales entregados a más de 60 escuelas de los distintos niveles y modalidades había cocinas, termotanques, heladeras, utensilios de cocina y mobiliario escolar para las aulas. La entrega fue posible gracias a la inversión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la gestión de la Municipalidad de Berazategui.

Al respecto, Mussi señaló: "Es una alegría poder compartir este momento. Aquí hay muchas cosas para la bendita Escuela Pública, que nunca debe desaparecer. Allí, el docente da su sabiduría y su fuerza para que los chicos estén en igualdad de condiciones. En Berazategui tenemos un Consejo Escolar que está detrás de todo, también inspectores y el Intendente de las Escuelas -me llena de alegría que me llamen así-. Si no hubiese habido Escuela Pública, no podría haber sido ni médico ni Intendente".

Y destacó: “Estar pegado a la bendita escuela pública, gratuita, igualitaria, de calidad, abierta a todos los sectores de la sociedad es un orgullo personal; y lo comparto con el Ministro (Andrés Larroque) y con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof), que va a sostener la Escuela Pública a rajatabla. No puede haber un país posible sin educación, si no hay una Universidad Pública. Agradezco al Gobernador y a todos por estar acá, por su trabajo cotidiano, por ponerse los pibes al hombro y por seguir creyendo en la Escuela Pública”.

Asimismo, Larroque aseveró: “Aquí hay equipo y un conductor que es el gobernador Axel Kicillof. En su gestión hemos equipado 7.000 escuelas. Ha destinado una gran inversión y esto no sería posible sin el esfuerzo de la comunidad educativa, que permite que hoy más de dos millones de pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires reciban su alimentación a través de las escuelas. Nuestro Gobernador, tal como Juan José (Mussi), también surgió de la Escuela Pública y la reconoce; ya inauguró 276 escuelas. Lo nuestro es el trabajo con humildad, poniendo los recursos donde se necesitan, sabiendo cuáles son las prioridades, teniendo a la Escuela y la Salud Pública como banderas inclaudicables. Acá hay una comunidad educativa que demuestra que la solidaridad es primordial”.