La intendenta de Avellaneda Magdalena Sierra y la jefa de Asesores del gobernador provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, encabezaron el acto de inauguración del Registro Provincial de las Personas ubicado en Basavilbaso 1951, Gerli.

Con una inversión de $156.329.790,00, se remodeló una nueva sala de matrimonio; se diseñó una sala de espera más amplia y luminosa para el público; y se renovó la recepción. Asimismo, se generó un nuevo sector de archivo y se construyó un playón destinado al uso de los empleados.

Pensando en la accesibilidad, se sumó un baño adaptado para personas con discapacidad y se instaló un montacargas junto a la escalera, garantizando el acceso a las distintas áreas del edificio.

Luego de la inauguración, y a través del programa “Mi identidad, mi derecho”, las autoridades también entregaron actas de nacimiento a vecinos.