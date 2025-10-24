El Municipio de Avellaneda impulsa diferentes actividades de concientización y visibilización para la detección temprana del cáncer de mama durante el mes de octubre.

En Argentina, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y afecta, principalmente, a mayores de 50 años y a quienes tengan antecedentes en sus familias. A través de esta campaña, se difunden tres acciones esenciales que permiten conocer el cuerpo y ayudar a la detección temprana que posibilita el mejor tratamiento. “Desde el Municipio, promovemos los chequeos anuales, que son fundamentales para la prevención: 1 de cada 8 mujeres puede llegar a tenerlo a partir de los 40”, explicó la jefa de Gabinete del Municipio, Magdalena Sierra.

El Municipio llevó adelante jornadas de mamografías gratuitas en el Instituto Municipal de Resolución Inmediata (IMRI) para mujeres mayores de 40 años residentes de Avellaneda con el equipo de la Secretaría de Salud del Municipio, se realizaron charlas informativas en las salitas municipales y en Plaza Alsina. Además, la Unidad Sanitaria N°9 de Isla Maciel organizó una caminata rosa por el barrio que permitió sumarse a vecinos y vecinas y otras instituciones de la comunidad.

Además, en la Escuela Municipal de Canotaje de La Saladita, se llevó adelante una jornada en conjunto al Hospital Perón y el equipo deportivo integrado de bote dragón Alas de Agua. Allí también hubo charlas de concientización con los participantes y se anunció la creación de un equipo mixto de cáncer de mama y de próstata para continuar el trabajo de contención y concientización que generan dichos espacios.

La secretaria de Salud continúa con el control de mamografías durante todo el año, se sugiere acercarse a las Unidades Sanitarias de su barrio para tener más información.