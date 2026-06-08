El Defensor del Pueblo, Daniel García, expresó su más profundo agradecimiento al Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, por haber abierto las puertas de su municipio y dispuesto los recursos necesarios para que miles de argentinos pudieran despedir a una de las figuras más trascendentes de la cultura popular de nuestro país, Carlos "El Indio" Solari.

"En momentos de dolor colectivo, cuando el pueblo necesita espacios para expresar su afecto, su gratitud y su reconocimiento, la decisión de Avellaneda permitió que hombres y mujeres llegados desde distintos puntos de la Argentina pudieran rendir homenaje a un artista que marcó a varias generaciones con su música, su poesía y su compromiso con la libertad de pensamiento", dijo el Ombudsman.

Daniel García agregó que "mientras otros sectores decidieron no asumir la responsabilidad de facilitar una despedida acorde a la magnitud histórica y cultural del Indio Solari, la gestión encabezada por Jorge Ferraresi comprendió el valor simbólico y humano de este acontecimiento y respondió con sensibilidad, responsabilidad y respeto hacia el sentimiento popular".

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo de Avellaneda destacaron "este gesto institucional que honra la memoria de un referente cultural incomparable y reconoce el derecho de la ciudadanía a despedir a quienes forman parte de la historia y la identidad del pueblo argentino. A Jorge Ferraresi, a los trabajadores municipales, a las fuerzas operativas y a todos quienes colaboraron para hacer posible esta despedida multitudinaria, nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento".