El viernes 12 de junio a las 20.30 el Club Social y Deportivo Mitre celebra sus 92 años con un show de jazz y canción. Entradas $15.000 y 2x1 para jubilados.

El Club Social y Deportivo Mitre de Quilmes cumple 92 años y lo festeja con música. El viernes 12 de junio a las 20.30 suben al escenario Florencia Suárez, Daniel Homer y Gustavo López con el espectáculo “Una flor y dos macetas”.

El show reúne tres nombres fuertes de la escena local. Florencia Suárez en voz, Daniel Homer en guitarra y Gustavo López en batería. El nombre del espectáculo juega con el formato del trío y promete un recorrido por jazz, canción y arreglos propios.

La cita es en la sede del club, Mitre 1417, Quilmes, en el marco de los festejos por los 92 años de la institución, fundada en 1934.