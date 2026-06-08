Desde el jueves habrá pantallas gigantes, shows en vivo y un circuito de comidas con horario extendido

“Ciudad Late Mundial” es el evento del Gobierno porteño que se desarrollará a partir de una articulación público-privada: está orientado a acompañar la pasión de los hinchas argentinos y a potenciar a Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. Y se organiza con un doble formato de festivales gratuitos que funcionarán desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, cuando se juegue la final de la Copa del Mundo.

“El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por un lado, Plaza Seeber volverá a ser la sede central de la Buenos Aires Fan Fest, un espacio con capacidad para 15 mil personas que transmitirá los partidos en pantalla gigante. Por el otro, el programa “Modo Hincha en BA” descentralizará la experiencia llevando pantallas a los barrios –como en la Peatonal de Villa Devoto, en Plaza San Martín, y en el Obelisco–, y concentrará la fase eliminatoria en Parque Los Andes, Chacarita.

Habrá locales gastronómicos con promociones especiales durante la noche. Y para no alterar la rutina de los vecinos se desplegará un operativo de movilidad urbana coordinado, en el marco del programa BA 24 Horas.

Los días de partidos de la Selección se extenderá el horario de la Línea D de subte para agilizar la desconcentración de Plaza Seeber, se aprovechará la extensión de los fines de semana de la Línea B y se reforzarán colectivos y taxis para que los hinchas puedan volver a sus casas.

⚽ Buenos Aires Fan Fest, en Palermo

La Plaza Seeber volverá a convertirse en el epicentro de la emoción. El predio de Palermo, con acceso por la Av. Libertador y Sarmiento, será la sede central del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20 (con jornadas extendidas según el fixture). Tendrá capacidad para recibir a 15 mil personas.

El predio contará con:

🍿 Pantalla gigante: Transmisión oficial en vivo de los partidos de la Selección argentina y encuentros de relevancia, acompañados por un circuito cerrado de TV que proyectará notas en vivo e imágenes del público.

🥳 Entretenimiento: Shows en vivo en los cierres y aperturas de cada partido que incluirán música, DJ’s en vivo y artistas itinerantes con bombos y freestylers.

📸 Puntos fotográficos: Habrá réplicas de la Copa del Mundo con el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico para llevarse recuerdos.

🍔 Patio gastronómico: Espacios recreativos provistos por los principales patrocinadores de la Ciudad y un paseo de foodtrucks con comodidades para sentarse.

"Modo Hincha en BA": el Mundial llega a los barrios

Más allá de la Fan Fest de Palermo, se acondicionarán espacios públicos con pantallas gigantes para seguir en vivo los partidos de la Selección nacional. También se volverán a transmitir partidos pasados. El acceso será gratuito, con cupos limitados de unas 600 personas por evento.

Durante la primera fase del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las actividades se desarrollarán en:

▪️ Martes 16 de junio de 18 a 24: en la Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción) se podrá ver Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia.

▪️ Lunes 22 de 13 a 20: en Plaza San Martín de Retiro) de podrá ver Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak.

▪️ Sábado 27 de 18. 30 a 1: en el Obelisco, Corrientes y Cerrito, se transmitirá Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.

▪️ Segunda fase: a partir de los 16vos de final, la propuesta se ampliará sumando zonas de foodtrucks, DJs y estaciones de intercambio de figuritas. Y las actividades se concentrarán en principio en un solo barrio, en el Parque Los Andes de Chacarita.

🍕 Estrategia BA 24 Horas: impulso económico y convivencia urbana

El programa Mundial de la estrategia BA24hs potenciará la actividad comercial, gastronómica y turística mediante dos modalidades:

▪️ Red gastronómica en los puntos de encuentro: extensión de la actividad nocturna con promociones especiales antes, durante y después de las transmisiones en los entornos donde se reunirán los hinchas.

▪️ Locales mundialistas: bares y restaurantes de toda la Ciudad se sumarán formalmente a la red oficial con ambientaciones temáticas, sorteos y experiencias exclusivas.

Y para asegurar que la pasión conviva pacíficamente con el descanso y la rutina de los vecinos, el Gobierno de la Ciudad desplegará un dispositivo coordinado de tránsito, higiene urbana y seguridad:

▪️ Transporte reforzado: extensión especial del horario de la Línea D del subte los días de partidos de la Selección argentina para facilitar la desconcentración de la Plaza Seeber. Aprovechamiento de la extensión horaria de los fines de semana de la Línea B para asistir al Parque Los Andes en Chacarita y Corrientes 24 Horas. Se reforzarán líneas de colectivos estratégicas y se incrementará la presencia de taxis en las zonas de eventos.

▪️ Orden público: habrá controles específicos orientados a minimizar las interferencias de tránsito en las principales avenidas y asegurar un ingreso ágil tanto para espectadores como para los medios de prensa locales e internacionales.

Con este despliegue, la Ciudad más linda del mundo reafirma su liderazgo regional en la gestión de la economía nocturna y su capacidad única para desarrollar eventos de escala masiva bajo un modelo público-privado seguro, ordenado y festivo.

Buenos Aires Fan Fest es presentado por Macro Visa. Acompañan la iniciativa Coca Cola, Nación Seguros, Hisense, Mostaza y Quilmes. Y colaboran: Paty, Fargo y Alikal.