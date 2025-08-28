Con la participación de más de 1.200 docentes, empezó hoy el Festival Internacional de Innovación Educativa en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. Se trata de un importante evento con especialistas de otros países que sirve para seguir transformando y mejorando la enseñanza en las escuelas.

El encuentro abre un espacio de diálogo e intercambio para que los profesionales de la educación piensen y desarrollen experiencias destinadas a fortalecer el aprendizaje en áreas clave como Lengua y Matemática, además de impulsar el bienestar emocional de los chicos en las escuelas y potenciar las políticas educativas.

Durante dos días se realizarán charlas y talleres sobre innovación pedagógica, el pensamiento crítico, la inteligencia artificial, el diseño de experiencias de aprendizaje significativas y la creación de contextos escolares que promuevan la motivación y los vínculos.

La programación se divide en dos ejes principales: la primera jornada, hoy, está centrada en los desafíos de la “innovación en la enseñanza" y mañana el enfoque apunta al "bienestar socioemocional", con actividades para fortalecer la salud mental, la empatía y la regulación emocional.

“Estamos frente a una revolución tecnológica. La combinación de internet, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial nos ubica en un proceso revolucionario y frente a eso, o nos subimos y somos parte de ese cambio, o nos quedamos afuera”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la apertura del festival junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

La ministra Mercedes Miguel destacó: “En estos dos días del festival, la Ciudad se convertirá en un laboratorio vivo de ideas, donde la innovación y el compromiso de nuestros docentes se combinan para transformar la enseñanza y garantizar que cada estudiante tenga las mejores herramientas para aprender, crecer y proyectar su futuro”.

Participan destacados expertos nacionales e internacionales, como Eduardo Sáenz de Cabezón (España), matemático y divulgador científico; Roni Miranda Vieira (Brasil), secretario de Educación del Estado de Paraná; Rosalinda Ballesteros (México), doctora en Psicología Positiva Aplicada, y Daniel López Rosetti (Argentina), médico especialista en medicina del estrés.

El evento, organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad, refuerza el objetivo de promover un cambio en el paradigma educativo en la Ciudad para que los alumnos estén mejor preparados para los desafíos del futuro.

Entre los distintos proyectos de innovación educativa que impulsa la Ciudad se destaca el programa TUMO, que permite a los chicos tomar cursos de robótica, programación, diseño web, música y desarrollo de videojuegos a contraturno escolar. Además, con BA Aprende, se encaró una profunda transformación en el aprendizaje y métodos de enseñanza en asignaturas como Lengua, Matemática y Educación Digital.