El sábado 30 de agosto, Lanús Gobierno ofrecerá El Eternauta, una jornada en la que se podrá participar de diversas actividades culturales y artísticas ligadas a la famosa historieta. El encuentro se realizará en el Auditorio Centro Cultural Leonardo Favio (25 de Mayo 131, Lanús Oeste) a las 17 horas.
Con entrada libre y gratuita, las personas que se acerquen al lugar tendrán la posibilidad de ver una completa exposición de cómics. También, se presentará el libro Los Oesterheld y habrá shows de música en vivo y talleres de escritura y caricatura, entre otras propuestas.
Cronograma:
Actividades en el patio:
- 12 a 19 horas: Expo cómics
- 16 horas: Taller de guión y escaleta
- 17 horas: Taller de caricatura
Actividades en el auditorio:
- 17 horas: Charla sobre la historieta El Eternauta a cargo del dibujante Miguel Rep
- 18 horas: Presentación del libro Los Oesterheld junto a Alicia Beltrami y Fernanda Nicolini
- 19 horas: Charla con el actor de la serie Claudio Martínez Bel
- 20 horas: Espectáculo de la banda El Reloj