Todo surgió en una visita a Bernal Oeste de la intendenta, Mayra Mendoza, y la secretaria de Obras Públicas y primer candidata a concejal, Ceci Soler. En medio de una charla con un vecino, Soler le dice a Mayra, casi en voz baja: "Dicen que la obra la hizo Milei", a lo que a Jefa Comunal respondió efusivamente: "Vos me estas jodiendo, pará, pará, pará", y hablándole a la cámara, Mayra contó estar "recorriendo unas obras que Milei del abandonadas, desfinanciadas, y las terminamos con fondos municipales, con la contribución y el aporte de vecinos que pagan la tasas municipal. Que nadie quiera ver a mentir acá. Hay que votar".