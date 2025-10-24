La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este jueves las tareas de pavimentación que se ejecutan sobre la calle 892 y 847, del barrio Monteverde, de San Francisco Solano, donde en el marco de un puerta a puerta, dialogó con los vecinas y las vecinas sobre lo fundamental que es que el próximo domingo 26 de octubre acompañen la propuesta de Fuerza Patria, que lleva como primer candidato a diputado nacional a Jorge Taiana, con el objetivo de ponerle un freno desde el Congreso Nacional al ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Nuestro objetivo de trabajo es que nuestros hijos estén mejor de lo que estaba uno. Un progreso, que vean el sacrificio de todos los días y que sepan que se puede estar mejor. Con la Municipalidad tenemos la misma meta, que es llegar a los lugares que durante muchos años se esperó y no se llegó. Bueno, acá estamos”, expresó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, entre otros funcionarios.

En referencia a las elecciones del domingo, enfatizó: “Es fuerte y al medio. Hay que buscar la bandera argentina en la boleta que es Fuerza Patria, señalar con un tilde, la doblamos y a la urna”.

En relación al proyecto del pavimento, realizado con financiamiento 100% municipal, contempla el asfalto de las calles Eva Perón (892) entre 850 y 847; 848 entre 893 y 891; y 849 entre 893 y 891, con su correspondiente obra hidráulica. El mismo tiene la finalidad de garantizar el correcto arribo de distintos servicios esenciales como patrulleros, ambulancias, bomberos y el camión de la recolección de residuos, entre otros.

También participaron de la actividad funcionarios y funcionarias del Ejecutivo municipal, concejales y concejalas, vecinos y vecinas.