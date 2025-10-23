Con una importante convocatoria de referentes políticos, empresariales e industriales, comerciantes y fuerzas vivas, se llevó a cabo un importante evento en Bernal que celebró la inauguración de la sede de la Cámara Gastronómica de Quilmes y la Federación Gastronómica de la provincia de Buenos Aires(FEGABA), un paso trascendental para el sector productivo de la región.

El encuentro, realizado en la flamante sede de la Avenida San Martín 772, también sirvió de marco para conmemorar los aniversarios de destacados emprendimientos locales: el restaurante mexicano El Charro, Terrazas del Lago y la empresa Fibersur.

El nuevo espacio (CASA NODO) se presenta como un amplio y moderno centro de co-working diseñado para ser un punto de encuentro estratégico donde emprendedores, instituciones públicas y privadas converjan para generar ideas, impulsar iniciativas y fomentar el desarrollo conjunto de la sociedad.

Apoyo Institucional y Visión de Crecimiento

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo presente y destacó la importancia del sector en la economía local. "Nos gusta compartir eventos trascendentes para un sector tan importante de nuestra economía local, al cual hemos apostado y queremos seguir haciéndolo, porque lo entendemos parte esencial de nuestra comunidad, que es el eje de toda nuestra política pública", expresó la jefa comunal a los medios.

Por su parte, el anfitrión y titular de las entidades, Alejandro 'Vany' Larumbe, resaltó el amplio respaldo recibido. "La presencia de representantes de todo el distrito —Bernal, Quilmes, Solano, Ezpeleta—, así como funcionarios, las diferentes Cámaras y la Unión Industrial, ayuda a fomentar y hacer crecer este tipo de proyectos que benefician a todos", afirmó.

Un Centro de Encuentros y Capacitación

Larumbe enfatizó la misión del nuevo polo: "Este será un lugar de encuentros, de la generación de ideas, donde todos los que queremos un Quilmes mejor podamos aportar nuestro granito de arena. Es un espacio de trabajo conjunto y, sobre todo, de capacitación para incentivar a la gente que se anime, que emprenda, y potenciar a la industria y al empresario PYME, para que siempre podamos seguir trabajando y generando empleo y bienestar".

Finalmente, 'Vany' Larumbe resumió el espíritu de la jornada con una palabra clave: "sinergia". "Acá se van sumando las energías, las ganas de todos y cada uno, y vamos encontrando la mejor posición de toda la gente que está trabajando conmigo. Quiero agradecerles a todo el equipo, tengo el mejor equipo del mundo", concluyó el empresario.

