La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia preventiva tras detectar la posible presencia de gusanos planos (Microstomum sp.) en envases de tomate triturado de la marca Marolio.

El organismo explicó que a simple vista parecen gusanos, pero bajo el microscopio corresponden a este parásito. La medida busca proteger la salud de la población, mientras se investigan los lotes involucrados.

Frente a esto, el Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza —provincia donde se fabrica el producto— y a la provincia de Buenos Aires, con el fin de investigar el incidente y coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones.