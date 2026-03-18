En la madrugada de este mércoles se produjo un feroz golpe comando en el barrio privado Puerto Nizuc de Hudson, donde más de siete encapuchados provistos de handys hicieron vivir dos horas de terror a sus víctimas, en dos casas linderas. Hay al menos un herido fuera de peligro, quien sufrió un culatazo por parte de los delincuentes.

Según supo El Suburbano, las víctimas -hermanos y una familia muy conocida en la zona con varios emprendimient0s en Hudson- se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo una vez que los malvivientes ya estaban dentro de las viviendas, donde permanecieron por más de dos horas, comunicándose vía handy y con capuchas en sus rostros.

Las víctimas dueños de una conocida, con fuertes intereses en el Polo Maderero de Hudson, entre otros rubros.

Se supo que robaron numerosos elementos de valor de ambas casas, incluso una camioneta blanca de uno de las víctimas, quienes ya dieron aviso a la policía.

Nuevamente la seguridad de los barrios privados en la mira.

Ampliaremos...