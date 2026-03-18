A través de sus redes sociales Mayra Mendoza anunció que fue designada como Asesora ad honorem sobre Cuestiones de Género en ONU-Hábitat. Designación que quedó consolidada en una reunión con Anacláudia Rossbach, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat.

“@onuhabitat es la agencia de nacionesunidas responsable de promover ciudades y comunidades sostenibles a escala global. Asumo este nombramiento como un reconocimiento al trabajo colectivo que venimos desarrollando desde @QuilmesMuni en materia de asentamientos humanos, igualdad de género y desarrollo urbano sostenible”, explicó en redes sociales.

Asimismo, señaló que “Acepto este desafío con profundo compromiso y responsabilidad, junto a expertas y mujeres líderes de diversas partes del mundo. Llevaré una mirada local, anclada en las realidades y desafíos que enfrentamos las ciudades del Sur Global para garantizar derechos y accesos a servicios de calidad en nuestros territorios”.