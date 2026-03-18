Los hechos ocurrieron semanas atrás, pero las denuncias penales y administrativas fueron radicadas recientemente en los fueros del Departamento Judicial Quilmes.

Tres trabajadoras del ANSES de Florencio Varela denunciaron a una compañera que recientemente había sido trasladada a esa oficina de haberles robado las tarjetas de crédito y con ellas realizar compras.

Según trascendió la responsable que fue identificada está denunciada penal y administrativamente. Mientras que el ANSES le abrió un sumario y evalúa su despido.

La acusada había sido despedida en tres oportunidades del Organismo nacional.